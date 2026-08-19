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2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Netizens Choice Magazine'in düzenlediği "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasında Türk oyuncular öne çıktı. Oylama sayfasındaki sıralamada Sıla Türkoğlu birinci, Yağmur Yüksel ikinci oldu. Cemre Arda ile İlsu Demirci de ilk sekize girerken, dünyaca ünlü isimler Türk yıldızların gerisinde kaldı.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 1

Netizens Choice Magazine'in dünya genelinde internet kullanıcılarının katılımıyla düzenlediği güzellik oylamasında zirvenin yeni sahipleri Türk oyuncular oldu. "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasını 17 milyondan fazla oy alan Türk oyuncu Sıla Türkoğlu kazandı.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 2

Sonuçlarda Türk oyuncuların üst sıralardaki yeri öne çıktı. Yağmur Yüksel, Cemre Arda, İlsu Demirci ve Sinem Ünsal ile birlikte ilk 10'daki Türk oyuncu sayısı beşe çıktı. Bella Hadid ve Tyla gibi dünya yıldızları ise temsilcilerimizin gerisinde kaldı.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 3

ZİRVEYE TÜRK OYUNCU DAMGA VURDU

Netizens Choice'ın oylama sayfasında yer alan sıralamaya göre Sıla Türkoğlu 17 milyonu aşan oyla birinci oldu. Dünya ünlü yıldızları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 4

YAĞMUR YÜKSEL ZİRVEYİ BIRAKMADI

Uluslararası alanda güçlü bir hayran kitlesine ulaşan 2024 şampiyonu Yağmur Yüksel, bu yıl ikinci sıraya yerleşti. Son üç yılın birincilerinin ilk üç basamakta buluşması, listenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 5

Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak üçüncü, Çinli yıldız Bai Lu dördüncü, Orm Kornnaphat ise beşinci sırada yer aldı.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 6

İLK ONDA BEŞ TÜRK İMZASI

Türk oyuncuların başarısı ilk iki basamakla sınırlı kalmadı. Cemre Arda altıncı, İlsu Demirci sekizinci, Sinem Ünsal ise onuncu sıraya adını yazdırdı. Böylece ilk onda yer alan isimlerin yarısını Türk oyuncular oluşturdu.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 7

DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKTILAR

Türk oyuncular, küresel ölçekte geniş hayran kitlesine sahip birçok ünlü ismi sıralamada geride bıraktı. Tyla 45'inci, Rihanna 71'inci, Bella Hadid ise 89'uncu sırada kaldı.

2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı 8

Farklı alanlarda dünya çapında tanınan isimleri buluşturan en güzel kadınlar listesine Türk yıldızlar damga vurdu.

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