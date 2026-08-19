2026’nın en güzel kadınları açıklandı: Zirvedeki Türk oyuncular dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı

Netizens Choice Magazine'in düzenlediği "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasında Türk oyuncular öne çıktı. Oylama sayfasındaki sıralamada Sıla Türkoğlu birinci, Yağmur Yüksel ikinci oldu. Cemre Arda ile İlsu Demirci de ilk sekize girerken, dünyaca ünlü isimler Türk yıldızların gerisinde kaldı.

Netizens Choice Magazine'in dünya genelinde internet kullanıcılarının katılımıyla düzenlediği güzellik oylamasında zirvenin yeni sahipleri Türk oyuncular oldu. "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylamasını 17 milyondan fazla oy alan Türk oyuncu Sıla Türkoğlu kazandı.

Sonuçlarda Türk oyuncuların üst sıralardaki yeri öne çıktı. Yağmur Yüksel, Cemre Arda, İlsu Demirci ve Sinem Ünsal ile birlikte ilk 10'daki Türk oyuncu sayısı beşe çıktı. Bella Hadid ve Tyla gibi dünya yıldızları ise temsilcilerimizin gerisinde kaldı.

ZİRVEYE TÜRK OYUNCU DAMGA VURDU Netizens Choice'ın oylama sayfasında yer alan sıralamaya göre Sıla Türkoğlu 17 milyonu aşan oyla birinci oldu. Dünya ünlü yıldızları geride bırakarak zirvenin sahibi oldu.

YAĞMUR YÜKSEL ZİRVEYİ BIRAKMADI Uluslararası alanda güçlü bir hayran kitlesine ulaşan 2024 şampiyonu Yağmur Yüksel, bu yıl ikinci sıraya yerleşti. Son üç yılın birincilerinin ilk üç basamakta buluşması, listenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.