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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Destansı direnişin yıl dönümünde Sabah'a konuşan Coşkun Sabah "Türk milleti ile gurur duyuyorum. Tek yürek olduk, bir olduk ve ülkemizin demokrasisini koruduk" dedi. Usta müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Biz ülkemiz için canını verecek bir milletiz. Türk milletinin ferasetini de tüm dünya görmüş oldu. Allah ülkemizi darbelerden korusun." İfadelerini kullandı. İşte Sabah yazarı Tuba Kalçık'ın o yazısı...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:56
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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

EMSALSIZ BİR MÜCADELE

Hain kalkışmanın 7. yıl dönümünde sanat dünyasının iki önemli ismi ile konuştum...

Müzik dünyasının usta sanatçısı Coşkun Sabah, 15 Temmuz'u Türk ulusunun kahramanlık destanı olarak gördüğünü söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

"TEK YÜREK OLDUK, BİR OLDUK VE ÜLKEMİZİN DEMOKRASİSİNİ KORUDUK"

"Türk milleti ile gurur duyuyorum. Bütünleşmek, birlik olmak adına yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle demokrasisini korumak adına çok önemli bir mücadele verdi. Dünyada böyle bir mücadelenin eşi benzeri yok. Nasıl kahraman bir millet olduğumuzu herkes gördü. Tek yürek olduk, bir olduk ve ülkemizin demokrasisini koruduk.

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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

Cumhurbaşkanımızın halka sokağa çıkın çağrısı ile 7'den 70'e herkes sokaklara çıktı ve darbecileri etkisiz hale getirdi. Böyle canını feda edecek kadar demokrasisine, Cumhurbaşkanına sahip çıkan başka bir millet yok dünya üzerinde.

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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

Herkese örnek olsun Türk milleti. Gurur duyuyorum ülkemle de halkımla da."

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Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

"TÜRK MİLLETİNİN FERASETİNİ TÜM DÜNYA GÖRDÜ"

Müziğimizin çok değerli ismi olan Özdemir Erdoğan, 15 Temmuz'da bir ihanet teşebbüsü yaşandığını belirterek şunları söyledi: