Coşkun Sabah ve Özdemir Erdoğan destansı direnişin yıl dönümde konuştu: Bu mücadelenin eşi benzeri yok

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Destansı direnişin yıl dönümünde Sabah'a konuşan Coşkun Sabah "Türk milleti ile gurur duyuyorum. Tek yürek olduk, bir olduk ve ülkemizin demokrasisini koruduk" dedi. Usta müzisyen Özdemir Erdoğan ise "Biz ülkemiz için canını verecek bir milletiz. Türk milletinin ferasetini de tüm dünya görmüş oldu. Allah ülkemizi darbelerden korusun." İfadelerini kullandı. İşte Sabah yazarı Tuba Kalçık'ın o yazısı...