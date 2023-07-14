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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! "Bu kadar basitsiniz"
İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ile ilgili sözlerine tepki yağdı. 5-6 kilo vermen gerek..." diyerek eleştirilerde bulunan Tatlıses, zorbalık yapmakla suçlandı. Tatlıses gelen tepkiler üzerine isyan etti.
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:43Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:44