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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! "Bu kadar basitsiniz"

İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ile ilgili sözlerine tepki yağdı. 5-6 kilo vermen gerek..." diyerek eleştirilerde bulunan Tatlıses, zorbalık yapmakla suçlandı. Tatlıses gelen tepkiler üzerine isyan etti.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:44
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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! Bu kadar basitsiniz

Çocuk yaşta setlerle tanışan oyuncu Beren Gökyıldız, rol aldığı projelerle adını geniş bir kitleye duyurmuştu. Genç oyuncu, şimdilerde hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile seyirci karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! Bu kadar basitsiniz

Ekranın en başarılı çocuk oyuncularından olan Beren Gökyıldız yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti. 13 yaşında olan Gökyıldız'a İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken sözler geldi.

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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! Bu kadar basitsiniz

Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" diyen Tatlıses, şunları dile getirdi:

"Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"

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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! Bu kadar basitsiniz

"BAHSİ GEÇEN KEBAPÇI..."

Tatlıses'in bu sözlerine Beren Gökyıldız'dan da yanıt gecikmedi.

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Beren Gökyıldız’la ilgili sözleri tepki çekmişti! İbrahim Tatlıses isyan etti! Bu kadar basitsiniz

Gökyıldız, sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses'le çekilmiş bir karesini paylaştı ve "Bahsi geçen kebapçı" notunu düştü.