14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de tüm jokerlerini kullanarak 400 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?" sorusunda cevap vererek herkesi şoke etti. İzleyenlere yarışma boyunca inanılmaz anlar yaşatan o isim 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt…

Giriş Tarihi: 14.07.2023 00:37
  • 1
  • 110
400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 110
400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı
  • 3
  • 110
400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı
  • 4
  • 110
400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı
  • 5
  • 110
400 bin TL’lik “Hababam Sınıfı” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı… Doğru yanıtı görenler şaştı kaldı