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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Esra Bilgiç, son yılların en popüler oyuncularından biri oldu. Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Bilgiç, son olarak Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu. Ancak oyuncunun kaprisleriyle set çalışanları bezdirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürülen oyuncu, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:27
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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

Son yılların en popüler oyuncularından olan Esra Bilgiç'in 5 gün süren reklam çekiminde kaprisleriyle ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürüldü.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

VİTAMİNLER GELMEYİNCE SETE ÇIKMADI

Kısa sürede dünya çapında ünlenen oyuncu, Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncunun kaprisleriyle herkesi bunalttığı ileri sürüldü.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardığı, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çektiği de iddia edildi.

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Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

"ÇAMUR AT İZİN KALSIN"

Set çalışanlarını saatlerce soğukta beklettiği konuşulan Esra Bilgiç'ten hakkındaki iddialara cevap gecikmedi.