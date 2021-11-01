Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç isyan etti: Bu haksızlık!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan Esra Bilgiç, son yılların en popüler oyuncularından biri oldu. Rol aldığı dizilerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Bilgiç, son olarak Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu. Ancak oyuncunun kaprisleriyle set çalışanları bezdirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürülen oyuncu, çıkan haberler sonrası sessizliğini bozdu.