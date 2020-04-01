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Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!
2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, geçtiğimiz yıl oğlu Burak'ı kucağına almıştı. Kazandığı paralarla gayrimenkul yatırımı yaptığı bilinen Alişan'ın gizlice yaptığı başka bir yatırımı ortaya çıktı. Son olarak eşi Buse Varol'un bir güzellik merkezine yatırım yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Alişan, bu kez de gizli kalmış yatırımı ile magazinde yerini aldı.
Giriş Tarihi: 01.04.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:24
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