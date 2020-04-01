Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

NUSRET'İ REDDETMİŞTİ

Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamış, "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin" demişti.