01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, geçtiğimiz yıl oğlu Burak'ı kucağına almıştı. Kazandığı paralarla gayrimenkul yatırımı yaptığı bilinen Alişan'ın gizlice yaptığı başka bir yatırımı ortaya çıktı. Son olarak eşi Buse Varol'un bir güzellik merkezine yatırım yaptığı iddiasıyla gündeme gelen Alişan, bu kez de gizli kalmış yatırımı ile magazinde yerini aldı.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:24
  • 1
  • 7
Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

Buse Varol'la yaptığı mutlu evlilikle sık sık gündeme gelen Alişan, bu kez gizlice yaptığı yatırımla adından söz ettirdi.

  • 2
  • 7
Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatırdığı bilinen Alişan'ın bu kez otel işletmeciliğine yöneldiği iddia edildi.

  • 3
  • 7
Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

Habertürk'te yer alan habere göre; Alişan'ın Galata'da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor. Ünlü şarkıcının, kimsenin duymasını istemediği otel yatırımını gizli tuttuğu iddia edildi.

  • 4
  • 7
Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın'ın haberi olduğu, hatta corona virüs salgınının olmadığı dönemde Akalın'ın da Alişan'ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.

  • 5
  • 7
Buse Varol ile evlenen Alişan’ın gizlice yaptığı yatırım ortaya çıktı!

NUSRET'İ REDDETMİŞTİ

Alişan, bir dönem Nusret'in kendisine yatırımcı olmasını istediğini açıklamış, "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil birkaç kişiye daha yapmış, onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor Allah daha çok versin" demişti.