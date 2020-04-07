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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Ramo dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine topladı. Ramo'da canlandırdığı Sibel karakterindeki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en beğenilen oyuncularından olan Esra Bilgiç'in özel hayatı mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de konuşulan Esra Bilgiç'in eski eşini görenler inanamadı. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!

Giriş Tarihi: 07.04.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 18:11
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. Bakın güzel oyuncunun eski eşi kim çıktı…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

PAMELA-TOPRAK SERGEN

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kimmiş!

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN