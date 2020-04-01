Corona virüs nedeniyle anneannesini kaybeden Pınar Deniz'den ilk mesaj

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in annesi ve anneannesi 12 gün önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak anneannesi hayatını kaybetmişti. Acı haber sonrası büyük üzüntü yaşayan Pınar Deniz'in ailesinin geri kalanı da karantina altına alınmıştı. Yaşananlar sonrası ilk kez açıklama yapan Deniz, ailesi ve kendi durumu hakkında bilgi paylaştı.