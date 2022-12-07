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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde hatrı sayılır bir gelir elde eden Zeynep Bastık son olarak Katar'daki konserinden 4 milyon 600 bin TL kazanmıştı. Gelirini gayrimenkule yatırmaya devam eden ünlü popçu şimdi de gözünü iki lüks villaya dikti. Ulus'taki dairesine her ay 80 bin TL kira ödemekten bıkınca ev arayışına başlayan 29 yaşındaki popçu, Zekeriyaköy'deki 12 ve 18 milyon TL'lik iki ayrı lüks villa arasında kaldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:58
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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son olarak Katar'daki konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL almıştı.

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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

Konserlerinden de 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki popçu kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

KİRA ÖDEMEKTEN BIKTI

Tolga Akış'la boşandıktan sonra Ulus'ta kiraladığı lüks bir dairede yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, her ay ödediği 80 bin TL'lik kiradan bıktı.

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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

18 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

Bunun için de yeni bir ev arayışına başlayan 29 yaşındaki popçu, ilk rotasını Zekeriyaköy'e çevirdi. Buradaki emlakçılar aracılığıyla gördüğü biri 12, diğeri de 18 milyon TL olan iki ayrı villayı beğenen Zeynep Bastık, kısa süre içerisinde son kararını verecek.

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Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

URLA'DAKİ VİLLA 40 MİLYON TL

Kemerburgaz'da ünlülerin yaşadığı kütük evlere de bakan ünlü popçu, beğendiği villanın fiyatının 20 milyon TL olması nedeniyle buradan vazgeçti.