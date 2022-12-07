Kira ödemekten bıkan Zeynep Bastık’tan dev yatırım! Gözünü iki lüks villaya dikti

Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde hatrı sayılır bir gelir elde eden Zeynep Bastık son olarak Katar'daki konserinden 4 milyon 600 bin TL kazanmıştı. Gelirini gayrimenkule yatırmaya devam eden ünlü popçu şimdi de gözünü iki lüks villaya dikti. Ulus'taki dairesine her ay 80 bin TL kira ödemekten bıkınca ev arayışına başlayan 29 yaşındaki popçu, Zekeriyaköy'deki 12 ve 18 milyon TL'lik iki ayrı lüks villa arasında kaldı.