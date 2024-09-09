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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı koca kız oldu!

Hercai'nin Gül'ü, Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ıydı! Daha 3 yaşındayken sevimliliği ve tatlı diliyle ekranlarda büyük beğeni toplayan Ebrar Demirbilek, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Demirbilek, son olarak okulun ilk gününden bir paylaşımda bulundu. Minik yıldızı şimdi görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:39
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı koca kız oldu!

Çocuktan Al Haberi programıyla hafızalara kazınan ve 'Kutu Bebek Ebrar' olarak gönülleri fetheden Ebrar Demirbilek, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı koca kız oldu!

Küçük yaşında ekranlarda sevimliliğiyle dikkat çeken Ebrar, ardından ATV'nin popüler dizisi Hercai'de Ebru Şahin'in hayat verdiği Reyyan'ın kardeşi Gül karakteriyle büyük beğeni topladı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı koca kız oldu!

Küçük yaşına rağmen oyunculuğuyla büyük takdir toplayan Demirbilek'e Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülü verilmişti.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı koca kız oldu!

3 yaşındayken tanıdığmız Kutu Bebek Ebrar, şimdilerde son haliyle dikkat çekiyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek Ebrar’ı koca kız oldu!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Demirbilek, görenleri kendine hayran bırakıyor.