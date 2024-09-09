09 Eylül 2024, Pazartesi
Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ı koca kız oldu!
Hercai'nin Gül'ü, Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek Ebrar'ıydı! Daha 3 yaşındayken sevimliliği ve tatlı diliyle ekranlarda büyük beğeni toplayan Ebrar Demirbilek, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Demirbilek, son olarak okulun ilk gününden bir paylaşımda bulundu. Minik yıldızı şimdi görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Kutu Bebek Ebrar'ın son hali...
Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:39