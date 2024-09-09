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Haberler Galeri Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine odaklanmış durumda. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Cem Adrian konserinde görüntülendi. Anne-kızın benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Kalaycıoğlu "Bizi abla-kardeş sanıyorlar" sözüyle dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:55
Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez de annesiyle gündem oldu.

Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi müzik ile uğraşan rapçi Canbay ile aşk yaşadığı ortaya çıkan isim, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte Cem Adrian konserinde objektiflere yansıdı.

Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Konser sırasında ikili arasındaki benzerlik, gözlerden kaçmadı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

"BANA KÜÇÜK ZUHAL DERLER"

Yanındaki kişinin ablası ya da arkadaşı olmadığını belirtme gereği duyan Kalaycıoğlu, "Bazen bana küçük Zuhal diyorlar, abla-kardeş olarak da karıştırıyorlar." dedi.

Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna’nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı

Ünlü olduğu günden beri güzelliğiyle dikkat çeken ismin, annesi ile benzerliği dikkat çekti.