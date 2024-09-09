09 Eylül 2024, Pazartesi
Abla-kardeş sandılar! Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu şaşırttı
Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine odaklanmış durumda. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim, son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Cem Adrian konserinde görüntülendi. Anne-kızın benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu. Kalaycıoğlu "Bizi abla-kardeş sanıyorlar" sözüyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:55