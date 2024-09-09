Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi Gamze Türkmen'in yüzü güldü! İşte o paylaşım...

"YÜZÜ GÜLMEYEN KIZ ALIR MIYIM"

Ezildi, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi; Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin.