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Haberler Galeri Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi Gamze Türkmen'in yüzü güldü! İşte o paylaşım...

Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi Gamze Türkmen'in yüzü güldü! İşte o paylaşım...

Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulundu. Nişanlısının güldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Ezildi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isim, paylaştığı fotoğrafla 'Nişanlın neden gülmüyor?' sorusuna yanıt vermiş oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:45
Kadir Ezildi’den müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yeni paylaşım!

Temizlik takıntısıyla bilinene Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı. Ancak, Ezildi, Gamze Türkmen'in yüzünün gülmediğine dair yorumlarla karşılaşmıştı.

Kadir Ezildi’den müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yeni paylaşım!

Ezildi, bu eleştirilere yanıt vermek amacıyla nişanlısının güldüğü yeni bir kareyi sosyal medyada paylaştı.

Kadir Ezildi’den müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yeni paylaşım!

Nişanlısının mutlu hali, takipçilerinden büyük beğeni ve yorum aldı. Paylaşım, adeta "düşman çatlattı" şeklinde yorumlandı.

Kadir Ezildi’den müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yeni paylaşım!

"YÜZÜ GÜLMEYEN KIZ ALIR MIYIM"

Ezildi, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi; Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin.

Kadir Ezildi’den müstakbel eşi Gamze Türkmen ile yeni paylaşım!

İşte o kare...