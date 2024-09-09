09 Eylül 2024, Pazartesi
Kadir Ezildi'nin müstakbel eşi Gamze Türkmen'in yüzü güldü! İşte o paylaşım...
Eğlenceli kişiliği ve temizlik videolarıyla tanınan fenomen sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen ile sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulundu. Nişanlısının güldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Ezildi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isim, paylaştığı fotoğrafla 'Nişanlın neden gülmüyor?' sorusuna yanıt vermiş oldu.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:45