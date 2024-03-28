Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! "Hakaret, dayak, iftira..."

Bugün duruşması olduğunu belirten Garip "Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı. Şiddet hemen gelmiyor.