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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! "Hakaret, dayak, iftira..."

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! "Hakaret, dayak, iftira..."

'Çocuklar Duymasın' dizisine sonradan dahil olan ve Duygu karakterine hayat veren oyuncu Hayal Garip, korkunç bir itirafta bulundu. Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi. Duruşma gününün bugün olduğunu söyleyen oyuncu, "Hakaret, iftira, dayak, daha çok dayak..." ifadelerini kullandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:54
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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Hakaret, dayak, iftira...

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki Duygu karakteriyle tanınan Hayal Garip, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Hakaret, dayak, iftira...

2010 yılında evlendiği Murat Kahraman Gökalp ile 2021 yılında boşanan iki çocuk annesi oyuncu, yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Hakaret, dayak, iftira...

Oyuncu Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia etti.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Hakaret, dayak, iftira...

Bugün duruşması olduğunu belirten Garip "Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı. Şiddet hemen gelmiyor.

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Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! Hakaret, dayak, iftira...

Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!" ifadelerini kulandı.