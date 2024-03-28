28 Mart 2024, Perşembe
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'ten şiddet itirafı! Eski sevgilisi kabusu yaşattı! "Hakaret, dayak, iftira..."
'Çocuklar Duymasın' dizisine sonradan dahil olan ve Duygu karakterine hayat veren oyuncu Hayal Garip, korkunç bir itirafta bulundu. Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla eski sevgilisinden şiddet gördüğünü söyledi. Duruşma gününün bugün olduğunu söyleyen oyuncu, "Hakaret, iftira, dayak, daha çok dayak..." ifadelerini kullandı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:54
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