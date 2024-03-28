28 Mart 2024, Perşembe
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen'in görümcesi...
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Eşi Fahriye Evcen ile sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun kardeşi Burçun, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kız kardeşi...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:56
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