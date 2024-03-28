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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen'in görümcesi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen'in görümcesi...

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Eşi Fahriye Evcen ile sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun kardeşi Burçun, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kız kardeşi...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:56
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen’in görümcesi...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ise kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen’in görümcesi...

Özçivit'in 5 sezondur canlandırdığı Osman Bey karakteri, ünü sadece ülke sınırlarını aşmakla kalmadı, aynı zamanda onu sosyal medyanın merak edilen ünlü isimleri arasına yerleştirdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen’in görümcesi...

Karan ve Kerem adında da bir oğlu olan Özçivit, bu defa kardeşiyle gündem oldu. Burçin Özçivit adında bir kız kardeşi olan Burak Özçivit, kardeşinin güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen’in görümcesi...

Burçun Özçivit'i görenler ise, "Yok böyle güzellik", "Abisinin kopyası" gibi yorumlarda bulundu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Burçun abisinin kopyasıymış! Fahriye Evcen’in görümcesi...

İşte, Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...