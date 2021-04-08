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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı Ankaralı karakteriyle ekranlara geri dönen Serkan Çayoğlu, yeni tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi için imajını tamamen değiştiren Çayoğlu, izleyicilerin beğenisini kazanırken oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Serkan Çayoğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun memleketi...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:25
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakan Serkan Çayoğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Yıldız Çağrı Atiksoy – İzmir

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Büşra Develi - İzmit