Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı!

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde canlandırdığı Ankaralı karakteriyle ekranlara geri dönen Serkan Çayoğlu, yeni tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi için imajını tamamen değiştiren Çayoğlu, izleyicilerin beğenisini kazanırken oyunculuğuyla da kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Serkan Çayoğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Serkan Çayoğlu'nun memleketi...