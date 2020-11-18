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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı... Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı haklarında çıkan gerçeklerle sosyal medyayı salladı. Yıllar sonra yeniden gündem olan usta oyuncular Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, magazin dünyasının ilgi odağı oldular. Çocuk Duymasın oyuncularının özel hayatları sevenleri tarafından mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 17:25
Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın adlı dizinin final yapmasının ardından hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide gösterdikleri performansla Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor.
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi.
İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...
EBRU ŞAHİN - 170 cm