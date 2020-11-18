Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın adlı dizinin final yapmasının ardından hayranları tarafından araştırılmaya başlandı.