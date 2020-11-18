Büyük heyecana sayılı günler! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde binlerce hayranı bulunan dizinin yeni sezonu iple çekiliyor. Dizi ve film izleme platformu Netflix'in en fazla izleyiciye sahip dizileri arasında bulunan Aşk 101'in 2. sezon tarihi merak ediliyor. Son sezonun final sahnesinde kapının çalmasının ardından gelen kişinin kim olduğu gizemi yeni sezonda belli olacak. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?