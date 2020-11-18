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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Büyük heyecana sayılı günler! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Büyük heyecana sayılı günler! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Netflix ekranlarının heyecanla takip edilen Türk dizisi Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları dizinin yeni sezon tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin oyuncularının yeni sezon hakkında ipuçları veren paylaşımları dikkatlerden kaçmıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 23:39
Büyük heyecana sayılı günler! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde binlerce hayranı bulunan dizinin yeni sezonu iple çekiliyor. Dizi ve film izleme platformu Netflix'in en fazla izleyiciye sahip dizileri arasında bulunan Aşk 101'in 2. sezon tarihi merak ediliyor. Son sezonun final sahnesinde kapının çalmasının ardından gelen kişinin kim olduğu gizemi yeni sezonda belli olacak. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder. Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konuusunda tereddüt yaşamaya devam eder.