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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle adından söz ettiren İbrahim Çelikkol, başrolü paylaştığı Demet Özdemir'le aralarında yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:08Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 17:12