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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle adından söz ettiren İbrahim Çelikkol, başrolü paylaştığı Demet Özdemir'le aralarında yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatını kameralardan uzak yaşayana İbrahim Çelikkol, 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenmiş ve geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol'un oğluyla yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 17:12
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aralarındaki uyumla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sarılarak verdiği pozu sosyal medyayı salladı.

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

DEMET ŞENER'İN ÇOCUKLARI İREM VE ÖMER

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

DEMET ŞENER'İN ÇOCUKLARI İREM VE ÖMER