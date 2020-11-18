Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdisi İbrahim Çelikkol’un oğlu olay oldu! İşte İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aralarındaki uyumla bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan İbrahim Çelikkol, özel hayatıyla da dikkatleri çekti. 2017 yılında Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol geçtiğimiz Aralık ayında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. İbrahim Çelikkol, oğluna sarılarak verdiği pozu sosyal medyayı salladı.

