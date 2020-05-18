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Haberler Galeri Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla eşi Burak Gacemer ile fenomen olan Larissa Gacemer, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayıp cevap verdi. Larissa Gacemer, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını söyledi. Açıklamasıyla herkesi sarsan Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den anlamlı destek geldi.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:41
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Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Brezilyalı model Larissa Gacemer, Türkiye'de yapılan bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında evlendi.

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Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Evliliklerindeki eğlenceli anları sık sık Instagram hesabından paylaşan Larissa, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayınca bir rahatsızlığından dolayı evlat sahibi olamadığını söyledi.

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Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Brezilyalı modele ünlü isimlerin yanı sıra eşinden de destek gecikmedi.

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Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

"SEN BANA YETERSİN"

Larissa'nın "Çocuğum olmuyor" dediği videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Larissa'ya en anlamlı destek ise eşinden geldi.

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Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer "Sen bana yetersin" dedi. Gacemer'in bu yorumu 178 binden fazla beğeni alırken 1700'e yakın da yorum aldı.