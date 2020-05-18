Çocuk sahibi olamayacağını açıklayan Larissa Gacemer'e eşi Burak Gacemer’den destek: Sen bana yetersin

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla eşi Burak Gacemer ile fenomen olan Larissa Gacemer, takipçilerinin "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına dayanamayıp cevap verdi. Larissa Gacemer, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını söyledi. Açıklamasıyla herkesi sarsan Gacemer'e eşi Burak Gacemer'den anlamlı destek geldi.