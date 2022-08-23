Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

BU İLK DEĞİL

Page Six'te yer alan habere göre ise; Busey'nin neden parkta pantolonunu indirdiği belli değil, ancak bunu toplum içinde ilk kez yapmıyor. 2014'te 'Celebrity Big Brother'ın İngiltere versiyonuna katılırken aynı şeyi defalarca yaptığı bildirilmişti.