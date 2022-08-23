23 Ağustos 2022, Salı
Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
'Point Break', 'Under Siege' ve 'Lethal Weapon' gibi yapımlarla adını duyuran ünlü aktör Gary Busey, New Jersey'deki bir hayran buluşmasında üç kadını taciz etmekle suçlanmıştı. Suçlamaların etkisi devam ederken Busey, California'daki bir parkta pantolonunu indirip banklara oturmuşken yakalandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 14:58
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