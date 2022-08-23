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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

'Point Break', 'Under Siege' ve 'Lethal Weapon' gibi yapımlarla adını duyuran ünlü aktör Gary Busey, New Jersey'deki bir hayran buluşmasında üç kadını taciz etmekle suçlanmıştı. Suçlamaların etkisi devam ederken Busey, California'daki bir parkta pantolonunu indirip banklara oturmuşken yakalandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.08.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 14:58
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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

78 yaşındaki Aktör Gary Busey; New Jersey'deki bir korku filmi toplantısında üç kadını taciz etmekle suçlandıktan sonra, gün ortasında halka açık bir California parkında pantolonu indirerek oturmuşken yakalandı.

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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarından rahatsız görünmeyen aktör, yardımcı bir rol üstlendiği 1991 yapımı 'Point Break' filmine gönderme yapan tişörtüyle arabasından indi ve banklara doğru gitti; oturdu, telefonunu çıkardı ve pantolonunu indirdi.

CİNSEL TACİZLE SUÇLANAN GARY BUSEY PARKTA PANTOLONUNU İNDİRDİ! VİDEO

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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

OKYANUSU İZLEDİ

DailyMail'de yer alan habere göre; Busey, ardından etraftaki kimsenin onu bu uygunsuz hareketi yaparken yakalamadığından emin olmak için etrafına bakındı. Aktör, sonrasında ise bir sigara içti ve arabasına geri dönüp parktan ayrılmadan önce yaklaşık 30 dakika boyunca okyanusu izledi.

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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

BU İLK DEĞİL

Page Six'te yer alan habere göre ise; Busey'nin neden parkta pantolonunu indirdiği belli değil, ancak bunu toplum içinde ilk kez yapmıyor. 2014'te 'Celebrity Big Brother'ın İngiltere versiyonuna katılırken aynı şeyi defalarca yaptığı bildirilmişti.

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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

Aktör, o zaman konuyla ilgili; dizi yüzünden bunu yaptığını açıklamış, "Dizim yan tarafa doğru yerinden çıkıyor. O zaman oturuyorum ve dizimi sabitliyorum" şeklinde konuşmuştu.