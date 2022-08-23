Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Zeynep Koçak, program tanıştığı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlamıştı. 8 yıllık ilişkilerini ani şekilde sonlandıran ikili ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Koç ayrılıktan kısa süre sonra Koçak'ın yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra ihanet iddialarını gündeme getiren ise Koçak'ın yaptığı paylaşım oldu. Basına yansıyan haberlerden sonra Koçak'tan yeni açıklama geldi.