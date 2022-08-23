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Haberler Galeri Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan Zeynep Koçak, program tanıştığı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamaya başlamıştı. 8 yıllık ilişkilerini ani şekilde sonlandıran ikili ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Koç ayrılıktan kısa süre sonra Koçak'ın yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra ihanet iddialarını gündeme getiren ise Koçak'ın yaptığı paylaşım oldu. Basına yansıyan haberlerden sonra Koçak'tan yeni açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:49
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Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yılın ardından ani bir kararla ayrılmıştı.

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Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Oğuzhan Koç'un ayrılıktan kısa bir süre sonra Koçak'ın yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Zeynep Koçak dün sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Koçak bir takipçisinin "Hiç aldatıldın mı abla?" sorusuna "Google'a bak" cevabını verdi.

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Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Oğuzhan Koç - Yağmur Tanrısevsin aşkı da 4 yılın sonunda bitti. Koç, bu kez Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in arkadaş olduğu haberleri günlerce konuşuldu.

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Zeynep Koçak’ın ihanet göndermesi ortalığı karıştırdı! Koçak’tan Oğuzhan Koç açıklaması geldi

Zeynep Koçak, çıkan haberlerin ardından Instagram sayfasında açıklama yayınladı: