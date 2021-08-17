’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

BÜYÜK VEFASIZLIK

Cenazeye katılan şarkıcı Davut Güloğlu, Karadeniz'in sanatçılarını cenazede göremediği için üzgün olduğunu belirterek, "Karadeniz, önemli bir değerini kaybetti. Hem esprileriyle hem müzikleriyle Karadeniz'i en güzel şekilde temsil eden bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin. Ailesi, tabii ki sevenleriyle birlikte sanatçı dostlarını burada görmek isterdi. Bu vefayı burada göremediğim için ben de üzüntülüyüm" dedi.

