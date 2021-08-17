19 Ağustos 2021, Perşembe
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'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer, memleketi Rize'deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan şarkıcı Davut Güloğlu, sanatçıların cenazeye katılmamasıyla ilgili serzenişte bulundu.
Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:32
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