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Haberler Galeri 'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin 'Cimilli İbo' lakabıyla tanınan ismi İbrahim Özer, memleketi Rize'deki cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan şarkıcı Davut Güloğlu, sanatçıların cenazeye katılmamasıyla ilgili serzenişte bulundu.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 16:32
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’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı.

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’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

Özer, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesi, sevenleri ve hemşehrilerini üzen Özer'in cenazesi, memleketi Rize'ye getirildi.

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’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

KARDEŞİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Sahil Camisi'nde Özer için düzenlenen cenaze törenine, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda hayranı katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden İbrahim Özer'in kız kardeşi Nuray Özer, tabutun başında, "Kardeşim, sen Rize'ye böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü.

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’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

Duaların ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Özer'in cenazesi, toprağa verileceği İkizdere ilçesi Cimil köyüne uğurlandı.

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’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık | Kardeşinin sözleri yürekleri dağladı

BÜYÜK VEFASIZLIK
Cenazeye katılan şarkıcı Davut Güloğlu, Karadeniz'in sanatçılarını cenazede göremediği için üzgün olduğunu belirterek, "Karadeniz, önemli bir değerini kaybetti. Hem esprileriyle hem müzikleriyle Karadeniz'i en güzel şekilde temsil eden bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin. Ailesi, tabii ki sevenleriyle birlikte sanatçı dostlarını burada görmek isterdi. Bu vefayı burada göremediğim için ben de üzüntülüyüm" dedi.