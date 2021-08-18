19 Ağustos 2021, Perşembe
ANA SAYFA
1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı
Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, deprem paylaşımıyla gündeme geldi. 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan Güven, yaşadıklarını anlattı. İşte Gizem Güven'in 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlara dair sözleri...
Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:32
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14