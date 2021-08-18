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Haberler Galeri 1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

Küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan ve Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, deprem paylaşımıyla gündeme geldi. 17 Ağustos 1999 depreminde enkaz altında kalan Güven, yaşadıklarını anlattı. İşte Gizem Güven'in 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlara dair sözleri...

Giriş Tarihi: 18.08.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 09:32
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1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

Küçük yaşta pek çok dizide rol alan ve Sihirli Annem'in Ceren'i olarak hafızalara kazınan Gizem Güven'in 17 Ağustos 1999 enkaz altında kaldığı gazete kupürü ile ortaya çıktı.

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1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

Genç oyuncu daha önce 1999 yılında Gölcük'te gerçekleşen depremle ilgili çok kötü anıları olduğunu açıklamış ve annesi ile enkaz altında kaldığını söylemişti.

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1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

Geçen yıl Ekim ayında olan İzmir'deki depremin ardından yıllar önce yaşadığı korku dolu dakikaları anlatmıştı.

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1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

İşte Gizem Güven'in 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korku dolu anlara dair sözleri:

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1999 depreminde göçük altında kalan Gizem Güven’den deprem paylaşımı! Yaşadıklarını anlattı

"YAŞADIKLARIMI ASLA UNUTAMAM"

"İki günlüğüne Gölcük'teki yakınlarımızın yanına misafirliğe gitmiştik ve depreme yakalandık. 5 yaşındaydım ama yaşadıklarımı asla unutamam"