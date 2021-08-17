Ada Masalı dizisinin Haziran'ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı. Rol arkadaşı Alp Navruz ile aşk yaladığı iddiasıyla da adından söz ettiren Turan, hayranları tarafından mercek altına alındı. Turan'ın yıllar önceki fotoğrafı görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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