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Haberler Galeri Ada Masalı dizisinin Haziran'ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ada Masalı dizisinin Haziran'ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ada Masalı dizisinde canlandırdığı Haziran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan sosyal medyayı salladı. Rol arkadaşı Alp Navruz ile aşk yaladığı iddiasıyla da adından söz ettiren Turan, hayranları tarafından mercek altına alındı. Turan'ın yıllar önceki fotoğrafı görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 17.08.2021 16:20
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Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, estetiksiz haliyle şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın eski halini görenler tanıyamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

İşte Ayça Ayşin Turan ve birçok ünlü ismin yaşadığı inanılmaz değişim...

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Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Melis Sezen

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Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Mehmet Dinçerler

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Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan değişimiyle şoke etti! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Mehmet Dinçerler