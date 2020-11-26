Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

"BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI"

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti; "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı.