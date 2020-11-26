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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı
Oyuncu Akasya Asıltürkmen da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik yaptırdığını itiraf eden Asıltürkmen, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Estetik sonrası bandajlı halini paylaşan oyuncu, "Çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini, kalkışmazdım" notuyla paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:09
Estetikli ünlüler kervanına katılan Akasya Asıltürkmen, yaptırdığı operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı takipçileriyle paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaş ve göz kapağı kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram'da paylaştı.
"AĞRILARINDAN BAHSETTİ
Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti.
"BİLSEM KALKIŞMAZDIM"
Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.
"BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI"
Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti; "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı.