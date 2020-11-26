26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

Oyuncu Akasya Asıltürkmen da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla estetik yaptırdığını itiraf eden Asıltürkmen, yaşadığı pişmanlığı anlattı. Estetik sonrası bandajlı halini paylaşan oyuncu, "Çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini, kalkışmazdım" notuyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 17:09
  • 1
  • 7
Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

Estetikli ünlüler kervanına katılan Akasya Asıltürkmen, yaptırdığı operasyon sonrası yaşadığı pişmanlığı takipçileriyle paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

Kaş ve göz kapağı kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzü bandajlı bir karesini Instagram'da paylaştı.

  • 3
  • 7
Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

"AĞRILARINDAN BAHSETTİ

Operasyon sonrası yaşadığı süreci Instagram'dan takipçileriyle de paylaşan oyuncu, ağrılarından bahsetti.

  • 4
  • 7
Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

"BİLSEM KALKIŞMAZDIM"

Yüzünde bandajlarla bir karesini yayınlayan Asıltürkmen, "Yarın bandaj ve dikişlerim alınıyor. Görünenler şişlik değil, tamponlar. Bu arada madem sürekli tecrübe paylaşıyoruz, çok açık söylemeliyim ki bir haftadır çektiğim acıyı çekeceğimi bilsem, hatta dörtte birini kalkışmazdım. Bir yandan da doktorumun neşeli asistanının dediği gibi; 10 gün sonra kesin hiçbir şey hatırlamayacağım" dedi.

  • 5
  • 7
Akasya Asıltürkmen estetik mağduru oldu! Yaşadığı acıyı paylaştı

"BİZ KADINLARIN ÇILGINLIĞI"

Genelde bu tür operasyonların meraktan yapıldığını ifade eden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti; "İşin olumlu tarafı, uzun süredir alnımın ve dolayısıyla göz kapaklarımın düşüklüğünü ortadan kaldırmak istiyordum ve sanırım bunu atlattım. Bu arada kimsenin korktuğu yok, herkes sadece merak ediyor ve yaptırmak istiyor ki bu da biz kadınların çılgınlığının ispatı.