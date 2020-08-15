Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın yıllar içindeki değişimiyle şoke etti!

Çılgın Bediş dizisi 90'lı yıllara damgasını vururken, dizinin oyuncuları da adını unutulmazlar arasına yazdırdı. Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Banu' karakteri ile akıllara kazınan Sonay Aydın aradan geçen yıllarda neredeyse tanınmayacak kadar değişti. Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aydın'ın değişimi görenleri adete şok etti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki değişimi...