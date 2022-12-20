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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aralarındaki uyumla bir anda magazin gündemine oturan Saraçoğlu oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler 'anne kız değil de abla kardeş gibisiniz' yorumları yaptı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı...

Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:09
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekrana damgasını vuran isimlerden oldu.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile yakaladıkları uyumla da magazin gündeminden düşmeyen Saraçoğlu oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekti.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Kızıyla abla kardeş gibi gözüken Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler ise "güzelliğini annesinden almış" demeden edemedi.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Ebru Gündeş'in annesi