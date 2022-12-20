Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun güzelliği annesinden miras! Görenler hayran kaldı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aralarındaki uyumla bir anda magazin gündemine oturan Saraçoğlu oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun annesini görenler ise şaştı kaldı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler 'anne kız değil de abla kardeş gibisiniz' yorumları yaptı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı...