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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un Mert Aydın'la evliliği sadece 53 gün sürmüştü. Ayrılığın ardından sık sık eski eşiyle bir araya gelen Merve Boluğur son olarak Murat Dalkılıç'la barıştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazine bomba gibi düşen haber sonrası Merve Boluğur'dan açıklama geldi. İşte Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç açıklaması...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:35Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:35