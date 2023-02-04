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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un Mert Aydın'la evliliği sadece 53 gün sürmüştü. Ayrılığın ardından sık sık eski eşiyle bir araya gelen Merve Boluğur son olarak Murat Dalkılıç'la barıştığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Magazine bomba gibi düşen haber sonrası Merve Boluğur'dan açıklama geldi. İşte Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç açıklaması...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 11:35
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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

Oyuncu Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2015 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini 2017 yılında sonlandıran ikili, hayatlarına devam etti. Boluğur, geçtiğimiz yıl da DJ Mert Aydın ile evlendikten kısa bir süre sonra boşandı.

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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

Kısa süren ikinci evliliği ile gündem konusu olan Boluğur ile Murat Dalkılıç'ın yeniden yakınlaştığı iddia edildi. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda görüntülendi.

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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

"YENİ ŞARKI GELMEYECEK"

Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Yeni bir sinema filmim olacak. Şimdi sürpriz, adını vermek istemiyorum. Yeni bir şarkı gelmeyecek. Önceliğim sinema filmi olacak. Reklamlarım gayet iyi gidiyor. Sosyal medya fenomenliğim iyi gidiyor. Bir de televizyon programı yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

Boluğur, Mabel Matiz ve Mert Demir'in 'Antidepresan' şarkısını seslendirmesinin ardından birçok ismin aynı parçayı yorumlaması hakkında da konuştu.

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Barıştılar mı? Merve Boluğur’dan Murat Dalkılıç açıklaması: “Ben kaçan biri değilim...”

"Tabii ki icra eden kişi en iyi söyleyen kişidir. Bestesi çok iyi şarkının. Beni ve Türkiye'yi vurdu adeta şarkı. Her açıdan iyi bir iş bence. Herkese hitap ediyor. Ben yaşanmışlıklarımı anlatan bir şarkı yazdım ama önceliğim sinema. Oyunculuğu özlemişim. Arkadaşlarım da gaza getirdi beni."