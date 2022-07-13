13 Temmuz 2022, Çarşamba
Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi
Şarkıcı Ceylan'ın bir süredir kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, dün hayatını kaybetti. Bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Ceylan'ın annesi camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.
Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 15:46
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