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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

Şarkıcı Ceylan'ın bir süredir kanserle mücadele eden ablası Nalan Avcı, dün hayatını kaybetti. Bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Ceylan'ın annesi camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 15:46
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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

Ceylan'ın ablası Nalan Avcı'dan acı haber geldi. Genç yaşta hayatını kaybeden Nalan Avcı'nın vefatı ailesini yasa boğdu.

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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

Tabutuna sarılıp ağlayan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

Ceylan'ın annesi camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

ALİŞAN DESTEK OLDU

Nalan Avcı'yı son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında Alişan da vardı. Alişan yakın arkadaşı Ceylan'a destek oldu.

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Ceylan’ın ablasının cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annesi fenalık geçirdi

YEĞENİNİ 25 YAŞINDA KAYBETTİ!

Abla acısıyla sarsılan Ceylan üç yıl önce de yeğeni Nazlıcan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşamıştı.