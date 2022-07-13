Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmış, Tatlıses'in kızını kabul etmesi uzun yıllar almıştı. Güçlü sesiyle sanat dünyasında da adından söz ettiren Dilan Çıtak'ın annesi yıllar sonra ortaya çıktı. Kıvırcık saçları ve sesiyle babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak'ın annesini gören hayran kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.