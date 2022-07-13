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Haberler Galeri Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmış, Tatlıses'in kızını kabul etmesi uzun yıllar almıştı. Güçlü sesiyle sanat dünyasında da adından söz ettiren Dilan Çıtak'ın annesi yıllar sonra ortaya çıktı. Kıvırcık saçları ve sesiyle babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak'ın annesini gören hayran kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 13:53
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Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim?

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Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda yaşadığı kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı.

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Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Annesi bakın kim çıktı

Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı.