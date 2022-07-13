Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla da gündem oluyor. Daha önce yaptığı açıklamada eşinin ve kızının hayattaki kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen ve "Onlara uzanan dili koparırım" diyen oyuncu, yine yazılanlar sonrası çılgına döndü. Pınar Altuğ, eşiyle yaptığı paylaşıma takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.