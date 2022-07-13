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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla da gündem oluyor. Daha önce yaptığı açıklamada eşinin ve kızının hayattaki kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen ve "Onlara uzanan dili koparırım" diyen oyuncu, yine yazılanlar sonrası çılgına döndü. Pınar Altuğ, eşiyle yaptığı paylaşıma takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 13.07.2022 16:44
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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su adında bir kızı oldu.

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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Magazin dünyasının en konuşulan evliliklerinden birine imza atan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapan eşi Yağmur Atacan ile tatlı atışmalarıyla da dikkat çeken Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu.

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Pınar Altuğ çileden çıktı! Takipçisine ateş püskürdü

Eşi Yağmur Atacan ve köpekleriyle yaptığı paylaşıma gelen "Çok sıkıcı ailesiniz" yorumuna kayıtsız kalmayan Altuğ, takipçisine yine dayanamayıp verdi.