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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

Ünlü türkücü Ceylan geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda aldığı acı haberle yıkılmıştı. Kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı, genç yaşta yaşama veda etmişti. Üst üste yaşadığı acı kayıplarla yıkılan Ceylan, ölümünün birinci yılında ablasına olan özlemini haykırdı. "El alem zannediyor biz çok mutluyuz" diyen Ceylan "İçim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:00
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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

Üst üste acı kayıplar yaşayan Ceylan'dan yürek yakan bir paylaşım geldi.

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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

Kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı'yı geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda kaybeden şarkıcı, ölüm yıl dönümde duygusal bir mesajla andı

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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

Ablasına olan özlemini haykıran Ceylan "El alem zannediyor biz çok mutluyuz…" dedi.

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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

İşte Ceylan'ın duygusal paylaşımı...

"Sen gideli bir yıl oldu bacım içim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok. Gökyüzüne bakıyorum seninle konuşuyorum belki bir işaret verirsin diye. Aklımdan hiç gitmiyorsun, her anın aklımda el alem zannediyor biz çok mutluyuz, öyle değil. Vay gidene değil, vay kalana. Allah'ın rahmeti, merhameti üzerine olsun. Mekanın cennet olsun."

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Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

Ablasından bir yıl önce de babası Ahmet Avcı'nın acısıyla sarsılmıştı. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımız babamızı kaybettik' ifadelerini kullanmıştı.