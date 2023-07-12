Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”

İşte Ceylan'ın duygusal paylaşımı...

"Sen gideli bir yıl oldu bacım içim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok. Gökyüzüne bakıyorum seninle konuşuyorum belki bir işaret verirsin diye. Aklımdan hiç gitmiyorsun, her anın aklımda el alem zannediyor biz çok mutluyuz, öyle değil. Vay gidene değil, vay kalana. Allah'ın rahmeti, merhameti üzerine olsun. Mekanın cennet olsun."