12 Temmuz 2023, Çarşamba
Ceylan’dan yürek yakan paylaşım! Genç yaşta toprağa vermişti! “İçim yanıyor...”
Ünlü türkücü Ceylan geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda aldığı acı haberle yıkılmıştı. Kanser tedavisi gören ablası Nalan Avcı, genç yaşta yaşama veda etmişti. Üst üste yaşadığı acı kayıplarla yıkılan Ceylan, ölümünün birinci yılında ablasına olan özlemini haykırdı. "El alem zannediyor biz çok mutluyuz" diyen Ceylan "İçim öyle yanıyor ki çok özlüyorum çok" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:00
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