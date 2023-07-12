12 Temmuz 2023, Çarşamba
Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın kaybıyla yıkılan Alişan, yeğenleri ve yengesiyle yakından ilgilenmeye başlamıştı. Buse Varol kendilerine vakit ayırmayan Alişan'a tepki göstermiş ve ikili boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Bu durum eltisi Merve Tektaş ile aralarının açılmasına sebep olmuştu. Geçtiğimiz aylarda aralarında buzları eriten eltilerden yeni paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 16:25
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