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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın kaybıyla yıkılan Alişan, yeğenleri ve yengesiyle yakından ilgilenmeye başlamıştı. Buse Varol kendilerine vakit ayırmayan Alişan'a tepki göstermiş ve ikili boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Bu durum eltisi Merve Tektaş ile aralarının açılmasına sebep olmuştu. Geçtiğimiz aylarda aralarında buzları eriten eltilerden yeni paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 16:25
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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

Alişan ile Buse Varol çifti, geçtiğimiz yıllarda, aile içinde ciddi sıkıntılar yaşamış, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

Selçuk Tektaş'ın vefat etmesinin ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan ile Buse Varol çiftinin arası açılmıştı.

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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

İddialara göre; Buse Varol kendilerine vakit ayırmayan eşi Alişan'a tepki göstermiş, bu durum eltisi ile aralarının açılmasına sebep olmuştu.

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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

Annesi ve eşi arasında yaşananlarla ilgili ilk kez konuşan Alişan, "Annem bakar sadece, kardeşim vefat ettiğinden beri evden dışarı çıkmıyor ki zaten. Bilmez ki o canı sıkılıyor bakıyor Instagram'a öyle." dedi.

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Eltilerin arasındaki buzlar erimişti! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yeni hamle

"ÇOK ŞÜKÜR BARIŞTILAR"

Sosyal medyada paylaşım yapan Alişan, eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşinin barıştığına yönelik sinyali vermişti.