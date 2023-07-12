İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

4 yaşında setlere adım atan Beren Gökyıldız, rol aldığı dizi ve film projeleriyle şöhreti yakaladı. Ekranın en başarılı çocuk oyuncularından olan Gökyıldız, son olarak hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile ekranlara döndü. Çocuk oyuncuya İbrahim Tatlıses'ten şoke eden sözler geldi. Oyuncuya "5-6 kilo vermen gerek…" diyerek eleştirilerde bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medyada tepki yağdı.