12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

4 yaşında setlere adım atan Beren Gökyıldız, rol aldığı dizi ve film projeleriyle şöhreti yakaladı. Ekranın en başarılı çocuk oyuncularından olan Gökyıldız, son olarak hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile ekranlara döndü. Çocuk oyuncuya İbrahim Tatlıses'ten şoke eden sözler geldi. Oyuncuya "5-6 kilo vermen gerek…" diyerek eleştirilerde bulunan İbrahim Tatlıses, sosyal medyada tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 12:49
  • 1
  • 9
İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

Çocuk yaşta setlerle tanışan oyuncu Beren Gökyıldız, rol aldığı projelerle adını geniş bir kitleye duyurmuştu. Genç oyuncu, şimdilerde hafta içi her gün yayınlanan bir dizi ile seyirci karşısına çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

Ekranın en başarılı çocuk oyuncularından olan Beren Gökyıldız yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti.

  • 3
  • 9
İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

13 yaşında olan Gökyıldız'a İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken sözler geldi.

  • 4
  • 9
İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" diyen Tatlıses, şunları dile getirdi:

  • 5
  • 9
İbrahim Tatlıses’ten çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’a tepki çeken sözler! “Bu zorbalıktır, ayıptır...”

"Yeşil vadinin kızının 5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!"