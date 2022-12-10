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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

Survivor yarışmasında birinci olmasıyla adını duyuran Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturan Pektaş bu evliliğinden bir çocuk sahibi olmuştu. 3 yıl sonra Gamze Özçelik ile yollarını ayıran Pektaş daha sonra oyunculuktan da elini eteğini çekti. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Uğur Pektaş'ın son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Uğur Pektaş'ın şaşırtıcı değişimi...

Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 16:18
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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

Gamze Özçelik ile 2008 yılında dünya evine giren Uğur Pektaş, 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı.

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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

Son halleriyle dikkat çeken Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik dışında diğer ünlülerin de değişimleri merak konusu oldu.

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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

İşte Uğur Pektaş-Gamze Özçelik ve ünlülerin değişimleri.

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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

Ömür Gedik

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Arka Sokaklar’ın yıldızıydı! Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı! Kimse tanıyamadı

Ömür Gedik