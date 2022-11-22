22 Kasım 2022, Salı
İstanbul'a sevk edilen Sergen Deveci'den yeni haber! Ameliyata alınacak
Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Deveci'nin, ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu olabileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:36
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