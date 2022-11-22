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İstanbul'a sevk edilen Sergen Deveci'den yeni haber! Ameliyata alınacak

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. Deveci'nin, ameliyatın istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu olabileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 16:36
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Feci kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi! İstanbul’a sevk edildi

Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in rol aldığı "Baş Belası" isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs, önceki gece Amasya'da TIR'a çarparak kaza yaptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sekiz kişi yaralandı. Çorum'da "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı.

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Feci kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi! İstanbul’a sevk edildi

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Uğur Şalvarcıoğlu, Özgür Ayaz, Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi tedavi altına alındı. Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

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Feci kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi! İstanbul’a sevk edildi

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

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Feci kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi! İstanbul’a sevk edildi

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci'nin bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Feci kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk görüntü geldi! İstanbul’a sevk edildi

Tiyatro sanatçısı Sergen Deveci'nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu hocamız omurga cerrahisi konusunda zaten isim yapmış birisi. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" dedi.