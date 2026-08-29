Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile İsveç'te dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninden paylaşılan kareler ise kısa sürede gündem oldu.

Radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, doludizgin devam eden birlikteliğinde yeni bir adım attı.

NİKAH MASASINA OTURDU Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Düvenci, Güçlü Mete ile olan mutluluğunu nikahla taçlandırdı. Her fırsatta aşklarını dile getiren ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, geçtiğimiz perşembe günü evlendi.

İSVEÇ'TE SÜRPRİZ NİKAH Aşklarını sık sık sosyal medya üzerinden dile getiren çift, geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaevine girdi. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

NİKAH FOTOĞRAFLARINA YOĞUN İLGİ Eşi Güçlü Mete ile nikah mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen Düvenci, 27 Ağustos 2026 tarihli notuyla nikah töreninden fotoğraflarını yayınladı. Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından ve sanat dünyasından da çok sayıda tebrik yorumu geldi.