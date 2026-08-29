-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile İsveç'te dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninden paylaşılan kareler ise kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 1

Radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, doludizgin devam eden birlikteliğinde yeni bir adım attı.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 2

NİKAH MASASINA OTURDU

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Düvenci, Güçlü Mete ile olan mutluluğunu nikahla taçlandırdı.

Her fırsatta aşklarını dile getiren ve özel günlerinde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, geçtiğimiz perşembe günü evlendi.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 3

İSVEÇ'TE SÜRPRİZ NİKAH

Aşklarını sık sık sosyal medya üzerinden dile getiren çift, geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaevine girdi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 4

NİKAH FOTOĞRAFLARINA YOĞUN İLGİ

Eşi Güçlü Mete ile nikah mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmeyen Düvenci, 27 Ağustos 2026 tarihli notuyla nikah töreninden fotoğraflarını yayınladı.

Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından ve sanat dünyasından da çok sayıda tebrik yorumu geldi.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 5

TEBRİK YAĞDI

Ünlü ismin nikah paylaşımına sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Seda Sayan, Düvenci'nin paylaşımına, "Çok mutlu olun inşallah" yorumunu yaparken, Demet Şener ise "Mutluluklar canım" diyerek genç çifte mutluluk diledi.

Birce Akalay da "Tebrik ederim güzelim benim, bir ömür mutluluklar diliyorum" sözleriyle Düvenci'nin mutluluğuna ortak oldu.

Sabah Tümer de Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'yi tebrik eden isimler arasında yer aldı.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 6

ESKİ EŞLERİ VE ÇOCUKLARI MERAK EDİLDİ

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile evlenmesinin ardından özel hayatı ve geçmişte yaptığı evlilikler de merak konusu oldu.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 7

Kaan Girgin (2000-2002)

Düvenci, ilk evliliğini oyuncu Kaan Girgin ile yaptı. Çiftin evliliği iki yıl sürdü.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 8

Engin Akgün (2008-2013)

Düvenci, 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlendi. Bu evlilikten Melisa Nur adında bir kızı dünyaya geldi. Çift, 2013 yılında yollarını ayırdı.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 9

Bülent Şakrak (2015-2023)

Ceyda Düvenci, 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile nikah masasına oturdu. Sekiz yıl süren evlilikten Okan Ali adında bir oğlu oldu. Çift, 2023 yılında tek celsede boşandı.

Ceyda Düvenci 4. kez evlendi! İsveç'ten fotoğraflar geldi 10

Güçlü Mete (2026-günümüz)

Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olduğu radyo programcısı Güçlü Mete ile 2026 yılında evlendi. Çift, Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor?
Sonraki Galeri
Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin