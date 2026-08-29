Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı

"I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik tarihine damga vuran Dolly Parton'ın yaklaşık 450 milyon dolarlık servetinin akıbeti merak konusu oldu. Çocuğu bulunmayan ve eşi Carl Dean'i de kaybeden ünlü sanatçının mirasının kimlere kalacağı henüz açıklanmadı.

Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, geride yalnızca unutulmaz şarkılar değil, milyonlarca dolarlık dev bir miras da bıraktı. "I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi dünya çapında hitlere imza atan sanatçının servetinin yaklaşık 450 milyon dolar (yaklaşık 21,7 milyar TL) olduğu tahmin ediliyor. Parton'ın hayatını kaybetmesinin ardından ise gözler dev servetin nasıl paylaşılacağına çevrildi.

ÇOCUĞU YOKTU, EŞİ CARL DEAN DE HAYATINI KAYBETTİ Dolly Parton ve yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Dean, evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmadı. Dean'in Mart 2025'te hayatını kaybetmesiyle Parton'ın doğrudan mirasçısı olarak görülebilecek eşi de yaşamını yitirmiş oldu. Bu durum, sanatçının milyonlarca dolarlık mirasının kimlere kalacağı sorusunu gündeme getirdi. Parton'ın kardeşleri, yeğenleri ve diğer aile üyeleri olası mirasçılar arasında değerlendirilirken, sanatçının hazırlamış olabileceği özel miras planları da merak konusu oldu. Ancak şu ana kadar Dolly Parton'ın vasiyeti veya mirasının nasıl dağıtılacağına ilişkin kesin bir plan kamuoyuyla paylaşılmadı.

MÜZİK KATALOĞU 120 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE Hola'nın haberine göre Parton'ın servetindeki en değerli varlıklardan biri müzik kataloğu. 3 binden fazla şarkıdan oluşan kataloğun yaklaşık 120 milyon dolar (yaklaşık 5,7 milyar TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor. Katalogda "I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi dünya çapında milyonlarca kez dinlenen eserler bulunuyor.

Parton'ın şarkıları, ölümünden sonra da telif gelirleri sağlamaya devam edeceği için müzik kataloğunun miras planlamasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.