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Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik tarihine damga vuran Dolly Parton'ın yaklaşık 450 milyon dolarlık servetinin akıbeti merak konusu oldu. Çocuğu bulunmayan ve eşi Carl Dean'i de kaybeden ünlü sanatçının mirasının kimlere kalacağı henüz açıklanmadı.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 1

Country müziğin efsane ismi Dolly Parton, geride yalnızca unutulmaz şarkılar değil, milyonlarca dolarlık dev bir miras da bıraktı. "I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi dünya çapında hitlere imza atan sanatçının servetinin yaklaşık 450 milyon dolar (yaklaşık 21,7 milyar TL) olduğu tahmin ediliyor. Parton'ın hayatını kaybetmesinin ardından ise gözler dev servetin nasıl paylaşılacağına çevrildi.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 2

ÇOCUĞU YOKTU, EŞİ CARL DEAN DE HAYATINI KAYBETTİ

Dolly Parton ve yaklaşık 60 yıllık eşi Carl Dean, evlilikleri boyunca çocuk sahibi olmadı. Dean'in Mart 2025'te hayatını kaybetmesiyle Parton'ın doğrudan mirasçısı olarak görülebilecek eşi de yaşamını yitirmiş oldu.

Bu durum, sanatçının milyonlarca dolarlık mirasının kimlere kalacağı sorusunu gündeme getirdi. Parton'ın kardeşleri, yeğenleri ve diğer aile üyeleri olası mirasçılar arasında değerlendirilirken, sanatçının hazırlamış olabileceği özel miras planları da merak konusu oldu.

Ancak şu ana kadar Dolly Parton'ın vasiyeti veya mirasının nasıl dağıtılacağına ilişkin kesin bir plan kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 3

MÜZİK KATALOĞU 120 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Hola'nın haberine göre Parton'ın servetindeki en değerli varlıklardan biri müzik kataloğu.

3 binden fazla şarkıdan oluşan kataloğun yaklaşık 120 milyon dolar (yaklaşık 5,7 milyar TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor. Katalogda "I Will Always Love You", "Jolene" ve "9 to 5" gibi dünya çapında milyonlarca kez dinlenen eserler bulunuyor.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 4

Parton'ın şarkıları, ölümünden sonra da telif gelirleri sağlamaya devam edeceği için müzik kataloğunun miras planlamasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 5

DOLLYWOOD'UN GELECEĞİ DE MERAK KONUSU

Dolly Parton'ın servetinin bir diğer önemli bölümünü ise Tennessee'de bulunan ünlü tema parkı Dollywood'daki ortaklık payı oluşturuyor.

Parton'ın buradaki hisselerinin geleceği, miras düzenlemeleri ve mevcut ortaklık anlaşmalarına göre şekillenecek. Bu nedenle Dollywood'un mülkiyet yapısında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 6

SERVETİNİN BİR BÖLÜMÜ HAYIR İŞLERİNE GİDEBİLİR

Dolly Parton, müzik kariyerinin yanı sıra yardım çalışmalarıyla da dünya çapında tanınan bir isimdi. Sanatçı, 1995 yılında başlattığı Dolly Parton's Imagination Library projesiyle çocuklara ücretsiz kitap ulaştırdı.

Parton'ın yıllardır sürdürdüğü hayır faaliyetleri göz önüne alındığında, servetinin bir bölümünü eğitim ve çocuklara yönelik projelere bırakmış olabileceği ihtimali de gündemde.

Ancak sanatçının mirasının ne kadarının hayır işlerine aktarılacağı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Dolly Parton'ın devasa serveti ortada kaldı 7

VASİYETİ AÇIKLANMADI

Uzmanlara göre Dolly Parton'ın bazı varlıkları vakıf, şirket veya özel miras planlama yapıları üzerinden düzenlenmiş olabilir. Böyle bir durumda mirasın tamamının kamuya açık mahkeme kayıtlarında görülmesi mümkün olmayabilir.

Dolly Parton'ın yaklaşık 450 milyon dolarlık servetinin kimlere kalacağı ise vasiyetinin ve varsa diğer miras planlarının ortaya çıkmasıyla netlik kazanacak.

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