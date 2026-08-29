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Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alacakaranlık serisinin unutulmaz ismi Taylor Lautner, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen çiftin düşündüğü isimlerden birinin "Taylor" olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 1

2000'li yılların sonuna damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk serilerden biri şüphesiz Alacakaranlık.

Stephenie Meyer'ın aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan yapım, yalnızca vampirlerle kurt adamların karşı karşıya geldiği fantastik hikâyesiyle değil, genç oyuncularını kısa sürede dünya yıldızına dönüştürmesiyle de hafızalara kazındı.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 2

Robert Pattinson ve Kristen Stewart'la birlikte serinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Jacob Black karakterine hayat veren Taylor Lautner'dı.

Henüz 16 yaşındayken serinin ilk filminde rol alan Lautner, Quileute kabilesine mensup kurt adam Jacob Black karakterini canlandırdı.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 3

KARDEŞİ ARACILIĞIYLA TANIŞTI, HAYATINI DEĞİŞTİREN AŞKI BULDU

Taylor Lautner'ın özel hayatında kurduğu düzen de en az kariyeri kadar ilgi çekici. Ünlü oyuncu, kız kardeşi Makena Moore aracılığıyla tanıştığı Taylor Dome'la bir süre arkadaşlık ettikten sonra aşk yaşamaya başladı. Çift, 2021 yılında nişanlandı ve 11 Kasım 2022'de Kaliforniya'da düzenlenen romantik bir törenle evlendi.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 4

İKİSİ DE ARTIK "TAYLOR LAUTNER"

Taylor Dome, evlendikten sonra eşinin soyadını alınca Hollywood'un en eğlenceli isim benzerliklerinden biri ortaya çıktı. Çünkü çiftin ikisi de resmî olarak "Taylor Lautner" adını taşımaya başladı.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 5

Mutlu evliliklerini sürdüren Taylor ve Tay Lautner, Mart 2026'da sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Ultrason görüntülerine ve Tay Lautner'ın belirginleşen karnına yer verdikleri paylaşımda, "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir?" notunu düşen çift, daha o günlerde bebeklerinin ismine dair ilk ipucunu da vermiş oldu.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 6

KIZLARININ ADINI DA TAYLOR KOYABİLİRLER

Çiftin asıl gündem yaratan açıklaması ise bebekleri için düşündükleri isim konusunda geldi. Call Her Daddy programına konuk olan Tay Lautner, doğacak kızlarına "Taylor" adını verme ihtimallerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Henüz kesin bir karar vermediklerini belirten Tay, Taylor isminin üç ila beş seçenekten oluşan kısa listelerinde bulunduğunu doğruladı. Son kararı ise kızlarını gördükten sonra vereceklerini söyledi.

Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor? 7

"İNTERNET BENİ İPTAL EDECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Tay Lautner, kızlarına Taylor adını verme ihtimaliyle ilgili açıklamasında konuya esprili bir şekilde yaklaştı. Ünlü isim, "Eğer bebeğe Taylor adını vermezsem internet beni iptal edecekmiş gibi hissediyorum" dedi.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü çift bu ismi seçerse aynı evde yaşayan anne, baba ve çocuk dahil üç kişinin de adı "Taylor Lautner" olacak.

Kullanıcıların bir kısmı bu fikri eğlenceli ve aileye özel bulurken bazıları ise yaşanabilecek isim karışıklıklarını şimdiden düşünmeye başladı.

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