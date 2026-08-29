Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor?
Alacakaranlık serisinin unutulmaz ismi Taylor Lautner, ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen çiftin düşündüğü isimlerden birinin "Taylor" olduğunu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
2000'li yılların sonuna damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk serilerden biri şüphesiz Alacakaranlık.
Stephenie Meyer'ın aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan yapım, yalnızca vampirlerle kurt adamların karşı karşıya geldiği fantastik hikâyesiyle değil, genç oyuncularını kısa sürede dünya yıldızına dönüştürmesiyle de hafızalara kazındı.
Robert Pattinson ve Kristen Stewart'la birlikte serinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Jacob Black karakterine hayat veren Taylor Lautner'dı.
Henüz 16 yaşındayken serinin ilk filminde rol alan Lautner, Quileute kabilesine mensup kurt adam Jacob Black karakterini canlandırdı.
KARDEŞİ ARACILIĞIYLA TANIŞTI, HAYATINI DEĞİŞTİREN AŞKI BULDU
Taylor Lautner'ın özel hayatında kurduğu düzen de en az kariyeri kadar ilgi çekici. Ünlü oyuncu, kız kardeşi Makena Moore aracılığıyla tanıştığı Taylor Dome'la bir süre arkadaşlık ettikten sonra aşk yaşamaya başladı. Çift, 2021 yılında nişanlandı ve 11 Kasım 2022'de Kaliforniya'da düzenlenen romantik bir törenle evlendi.
İKİSİ DE ARTIK "TAYLOR LAUTNER"
Taylor Dome, evlendikten sonra eşinin soyadını alınca Hollywood'un en eğlenceli isim benzerliklerinden biri ortaya çıktı. Çünkü çiftin ikisi de resmî olarak "Taylor Lautner" adını taşımaya başladı.
Mutlu evliliklerini sürdüren Taylor ve Tay Lautner, Mart 2026'da sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Ultrason görüntülerine ve Tay Lautner'ın belirginleşen karnına yer verdikleri paylaşımda, "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir?" notunu düşen çift, daha o günlerde bebeklerinin ismine dair ilk ipucunu da vermiş oldu.