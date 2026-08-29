Alacakaranlık'ın yıldızından şaşırtan isim itirafı: Lautner ailesine bir Taylor daha mı geliyor?

Henüz kesin bir karar vermediklerini belirten Tay, Taylor isminin üç ila beş seçenekten oluşan kısa listelerinde bulunduğunu doğruladı. Son kararı ise kızlarını gördükten sonra vereceklerini söyledi.

Çiftin asıl gündem yaratan açıklaması ise bebekleri için düşündükleri isim konusunda geldi. Call Her Daddy programına konuk olan Tay Lautner, doğacak kızlarına "Taylor" adını verme ihtimallerini değerlendirdiklerini açıkladı.

"İNTERNET BENİ İPTAL EDECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Tay Lautner, kızlarına Taylor adını verme ihtimaliyle ilgili açıklamasında konuya esprili bir şekilde yaklaştı. Ünlü isim, "Eğer bebeğe Taylor adını vermezsem internet beni iptal edecekmiş gibi hissediyorum" dedi.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü çift bu ismi seçerse aynı evde yaşayan anne, baba ve çocuk dahil üç kişinin de adı "Taylor Lautner" olacak.

Kullanıcıların bir kısmı bu fikri eğlenceli ve aileye özel bulurken bazıları ise yaşanabilecek isim karışıklıklarını şimdiden düşünmeye başladı.