Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, Çeşme'de gittiği Momo Beach adlı mekanda güvenlik görevlisi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında sevgilisiyle kavga ettiği görülen Daria Kyryliuk, bir televizyon kanalında yaptığı açıklama ile şoke etti. Kyryliuk, panik atak geçirdiği için sevgilisinin kendisine vurduğunu söylerken Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci ise konuyla ilgili bakın neler söyledi...