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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, Çeşme'de gittiği Momo Beach adlı mekanda güvenlik görevlisi tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında sevgilisiyle kavga ettiği görülen Daria Kyryliuk, bir televizyon kanalında yaptığı açıklama ile şoke etti. Kyryliuk, panik atak geçirdiği için sevgilisinin kendisine vurduğunu söylerken Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci ise konuyla ilgili bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 11:18
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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki Momo Beach'in güvenlik görevlilerinin kendisini darp ettiğini söyleyip şikayetçi olmuştu.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Önceki gün bir TV kanalına bağlanan Daria, ilginç bir açıklama yaptı.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Sevgilisiyle ortaya çıkan kavga görüntüleri sorulan Daria, "Panik atak yaşadım. O sırada sevgilim kendime gelmem için bana vurdu.Bu görüntüleri her yerde tekrar tekrar yayınlıyorlar" dedi.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

PANİK ATAK GEÇİREN KİŞİYE VURULMAZ!

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci konuyla ilgili şunları söyledi:

"Panik atak hastası yerinde durur, hareket etmez ve diğer insanlara saldırmaz.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk'tan şoke eden açıklama!

Kayıtlara göre kadının davranışları daha çok alkollüyken yapılan davranışlar olarak gözüküyor.