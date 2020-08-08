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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten romantik kutlama fotoğrafları geldi. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ve 11'nci evlilik yıldönümlerini kutlayan çifte kutlamalarında yakın arkadaşları da eşlik etti. Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından eşi Halit Ergenç ile birlikte fotoğrafını paylaşarak romantik bir not düştü.
Giriş Tarihi: 08.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 10:39
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