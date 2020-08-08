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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten romantik kutlama fotoğrafları geldi. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ve 11'nci evlilik yıldönümlerini kutlayan çifte kutlamalarında yakın arkadaşları da eşlik etti. Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından eşi Halit Ergenç ile birlikte fotoğrafını paylaşarak romantik bir not düştü.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 10:39
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

İlk çocukları Ali'nin ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı da kucaklarına alan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

Çifte bu mutlu günlerinde Şükran Ovalı-Caner Erkin, Engin Hepileri-Beyza Şekerci, Onur Büyüktopçu gibi isimler eşlik etti.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

"YAŞADIĞIM HER ŞEY BİN KEZ HELAL OLSUN"

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram'dan paylaştı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama

Korel paylaşımında, "Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’ten evlilik yıl dönümlerinde romantik kutlama