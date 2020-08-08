Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Türk televizyonalarının en uzun soluklu yapımlarından olan Çocuklar Duymasın ile adından söz ettiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran usta oyuncunun Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nda oynadığı ortaya çıktı. 1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu kişi bakın kimmiş.