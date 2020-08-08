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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Türk televizyonalarının en uzun soluklu yapımlarından olan Çocuklar Duymasın ile adından söz ettiren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran usta oyuncunun Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'nda oynadığı ortaya çıktı. 1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filminde, Kemal Sunal'ın da içerisinde bulunduğu tüp kuyruğunu sıraya sokan bu kişi bakın kimmiş.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 13:27
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

1978 yılında yayınlanan Çöpçüler Kralı filmi, Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında yerini alıyor.

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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği filmde Kemal Sunal, 'Çöpçü Apti' rolünü üstleniyor ve sıra dışı bir mahallede başından geçen komik ve ilginç olaylar ele alınıyor.

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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda gibi birçok büyük oyuncunun yer aldığı filmde, yıllar sonra şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor.

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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış!

Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi!