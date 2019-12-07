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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu
Uzun süre gördüğü tedavinin ardından Temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, Kasım ayının ilk haftalarında rahatsızlanması nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Erbil'den yeni bir fotoğraf geldi. Usta oyuncunun son hali sevenlerini korkuttu.Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu
Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:27
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