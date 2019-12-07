Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Ünlü şovmenin hastalık süreci sevenleri ve ailesi tarafından yakından takip edilirken bu defa kasım ayının ilk haftalarında Erbil'in iki beyin damarında tıkanıklık olduğu ve bu yüzden de şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı şeklinde haberler çıktı.