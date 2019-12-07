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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Uzun süre gördüğü tedavinin ardından Temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, Kasım ayının ilk haftalarında rahatsızlanması nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Erbil'den yeni bir fotoğraf geldi. Usta oyuncunun son hali sevenlerini korkuttu.Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:27
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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Hastanede gördüğü uzun tedavinin ardından Temmuz ayında tamamlayarak taburcu olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda yeniden rahatsızlanarak yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Son birkaç haftadır hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Ünlü şovmenin hastalık süreci sevenleri ve ailesi tarafından yakından takip edilirken bu defa kasım ayının ilk haftalarında Erbil'in iki beyin damarında tıkanıklık olduğu ve bu yüzden de şovmenin omuriliğinden sıvı alınacağı şeklinde haberler çıktı.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

Ameliyat iddiaları böylesine konuşulmaya başlanmışken sanatçının tedavisini yürüten doktoru Dr. Jan Klod Kayuk'dan ameliyat iddialarının asılsız olduğu haberi geldi. Son olarak Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil Sözcü'ye konuşmuş ve ünlü ismin rehabilitasyon ve fizik tedavisinin devam ettiğini söylemişti.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini korkuttu

HASTANEDEN YENİ FOTOĞRAF

Son hali merak edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi. Tekerlekli sandalyede çekilmiş karede gülümsediği görülen Erbil böylelikle kendisini merak eden hayranlarını da rahatlatmış oldu.