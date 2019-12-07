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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

Sibel Can magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. Güzel gözleri ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sibel Can hayranları tarafından mercek altına alındı. Ünlülerin gerçek isimlerini duyunca şok olacaksınız. İşte Sibel Can ve diğer ünlü isimlerin gerçek isimleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 07:02
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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

Sibel Can son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sibel Can ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşırttı.

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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

İşte başta Sibel Can olmak üzere birçok ünlü ismin gerçek isimleri...

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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

ALİŞAN - SERKAN BURAK

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Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...

ARTO - HARUTYAN DALGA