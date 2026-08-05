Ceren Ayruk 24 yaşına girdi: "Küçük Ceren'in hayalini yaşatıyorum"

Daha 17 dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşıyla ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme gelen genç oyuncu, bu kez 24. yaş günü kutlamasıyla dikkat çekti.

Set ekibinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan Ayruk, kutlamanın ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yaklaşık 1,4 milyon takipçisi bulunan oyuncu, yeni yaşına ait kareleri takipçileriyle paylaşırken başarı yolculuğunu da anlattı.

Beni ben yapan en büyük gücün, bir kadın olarak sahip olduğum her şeyin yalnızca görünüşten ibaret olmadığını bilmekten, içimdeki o çocuğa, onun saf sevgisine, umutlarına ve tutkusuna her zaman sahip çıkmaktan geldiğine inanıyorum.

"KÜÇÜK CEREN'İN HAYALİNİ YAŞATIYORUM"

Bir oyuncu olarak bana verilen her rolün hakkını vermek, küçük Ceren'in hayalini yaşatmak demek benim için.

Bu yıl, yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını hissettiğim, şansıma ve potansiyelime yürekten inandığım çok özel bir dönüm noktası oldu. Bunun için şükürler olsun.