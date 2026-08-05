Aşkını ilan eden İpek Filiz Yazıcı'ya eski eşi Ufuk Beydemir'den sert yorum
Şarkıcı Ufuk Beydemir ile yollarını ayıran oyuncu İpek Filiz Yazıcı, yeni ilişkisini ilk kez sosyal medyada paylaştı. Yazıcı'nın yeni sevgilisiyle verdiği spor salonu pozlarının ardından Ufuk Beydemir'in yaptığı göndermeli yorum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir ile başarılı oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın ilişkisi 2021 yılında başlamış, çift 2022 yılının ekim ayında aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.
SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞLARDI
İkili, 2025 yılının ilk aylarında haklarında çıkan ayrılık iddialarının ardından evliliklerini sonlandırmıştı. İpek Filiz Yazıcı ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etmişti.
"YOLLARIMIZI AYIRDIK"
Çift ortak paylaştıkları hikayede, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerini kullanmıştı.
YENİ AŞK BU PAYLAŞIMLARLA ORTAYA ÇIKTI
Aradan geçen ayların ardından İpek Filiz Yazıcı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Oyuncunun bir süredir spor ve sağlıklı yaşam alanında içerikler üreten, aynı zamanda antrenörlük yapan İhsan Taha Torğut ile birlikte olduğu öğrenildi.
İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez sosyal medyada birlikte görüntü verdi. İhsan Taha Torğut'un hesabından paylaştığı spor salonu kareleriyle ilişkileri resmen kamuoyuna duyurulmuş oldu.
UFUK BEYDEMİR'İN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ
İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut'un paylaşımlarının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, içerik üreticisi Nurmagazin'in, "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" notuyla paylaştığı videonun altına yorum yaptı.
Beydemir, yorumunda şu ifadeleri kullandı:
"Attan inip eşeğe binen ex için de bi' video gelir mi kralım?"