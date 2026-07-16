Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ceren Ayruk, dizideki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada 1 milyon takipçiyi aşan oyuncu, bu kez gerçek yaşına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Daha 17 dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Genç oyuncu, dizinin başlamasının ardından sosyal medyada 1 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

10 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI Dizide lise öğrencisini canlandıran genç oyuncunun gerçek yaşı ise son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 19 yaşındaki Çağan Efe Ak ile partner olan Ayruk hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 2 Ağustos 2002 doğumlu olduğu bilinen Ceren Ayruk'un aslında 28 yaşında olduğu öne sürüldü. İddiaların dayanağı olarak ise oyuncuya ait olduğu iddia edilen eski bir lise mezuniyet fotoğrafı gösterildi.

GERÇEK YAŞI MERAK EDİLİYOR Söz konusu paylaşımlarda, fotoğrafın yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğu ve bu nedenle oyuncunun resmi doğum tarihiyle ilgili soru işaretleri oluştuğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı konu hakkında yorum yaptı.