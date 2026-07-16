CANLI YAYIN

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Ceren Ayruk, dizideki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada 1 milyon takipçiyi aşan oyuncu, bu kez gerçek yaşına ilişkin iddialarla gündeme geldi.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 1

Daha 17 dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Genç oyuncu, dizinin başlamasının ardından sosyal medyada 1 milyon takipçi sayısına ulaşmıştı.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 2

10 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Dizide lise öğrencisini canlandıran genç oyuncunun gerçek yaşı ise son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 19 yaşındaki Çağan Efe Ak ile partner olan Ayruk hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu.

Ahaber
Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 3

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 2 Ağustos 2002 doğumlu olduğu bilinen Ceren Ayruk'un aslında 28 yaşında olduğu öne sürüldü. İddiaların dayanağı olarak ise oyuncuya ait olduğu iddia edilen eski bir lise mezuniyet fotoğrafı gösterildi.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 4

GERÇEK YAŞI MERAK EDİLİYOR

Söz konusu paylaşımlarda, fotoğrafın yaklaşık 10 yıl öncesine ait olduğu ve bu nedenle oyuncunun resmi doğum tarihiyle ilgili soru işaretleri oluştuğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı konu hakkında yorum yaptı.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 5

Takipçiler, "Gerçek yaşını söyle de rahatlayalım", "28 mi, 23 mü?" gibi yorumlarla meraklarını dile getirdi. Öte yandan, Ceren Ayruk cephesinden yaş iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 6

CEREN AYRUK KİMDİR?

Samsun'da dünyaya geldiği öğrenilen genç oyuncu, 2025 yılında yayınlanan Ben Leman dizisinde Ada karakterine hayat verdi. Aynı yıl ekrana gelen Kardelenler dizisinde ise Pelinsu rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kaç yaşında? Gerçek yaşıyla ilgili iddia 7

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema dünyasında da yer alan Ceren Ayruk, 2023 yapımı Kuzenler Firarda 2 filminde rol alarak beyaz perdede de deneyim kazandı. Başarılı oyuncu, yer aldığı projelerle kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, son dönemin dikkat çeken genç isimleri arasında gösteriliyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin