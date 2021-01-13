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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı! Hızla kilo veriyordu Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı! Hızla kilo veriyordu
Son günlerde oynadığı dizide gösterdiği performans ile adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybetmeye başlayan Atagül hastalığı nedeniyle 10 günlük rapor aldığı da iddia edildi.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:57
Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu (38) ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül'den (28) üzücü bir haber geldi.
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Son dönemde hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi.
Doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR? Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir.