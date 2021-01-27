Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Kurtoğlu, "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi" dedi.

