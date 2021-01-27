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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiğini anlatan Kurtoğlu, çocukluğunda acılı günler geçirdiğini söyledi. Babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 27.01.2021 13:15
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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, Lerzan Mutlu'nun sunduğu magazin programına konuk oldu.

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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

61 yaşındaki Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Çocukluğunda çok acılı günler geçirdiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda üvey annesinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Kurtoğlu, "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi" dedi.

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Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı

Programın sunucusu Lerzan Mutlu da Cengiz Kurtoğlu'nun anlattıklarıyla yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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