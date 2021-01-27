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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı Cengiz Kurtoğlu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Yıllar sonra anlattı
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiğini anlatan Kurtoğlu, çocukluğunda acılı günler geçirdiğini söyledi. Babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 13:15
Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, Lerzan Mutlu'nun sunduğu magazin programına konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
61 yaşındaki Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Çocukluğunda çok acılı günler geçirdiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda üvey annesinden şiddet gördüğünü itiraf etti.
Kurtoğlu, "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi" dedi.