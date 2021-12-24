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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

2000'li yıllarda Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirmişti. Ergül yaralanırken Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri sosyal medyada paylaşım yapmadıkları için zor günler geçiren Ergül'e destek olmamakla suçlanmıştı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Cemre Kemer, eleştirilere yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:18
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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül trafik kazası geçirmiş ve kazada sevgilisi hayatını kaybetmişti. Erdal Şeyda Lafçı'nın ölüm haberiyle yıkılan Ergül'ün ise sağlık durumu iyiye gidiyor.

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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

Gülçin Ergül'ün bu kötü haberle yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi ancak bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ekipten kimse konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

Cemre Kemer cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla tepki gördü. Kemer, gelen tepkiler üzerine bir paylaşımına ise şu yorumu bıraktı; "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

Hepsi grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük de Cemre Kemer'in açıklamasından sonra bu paylaşımı yaptı; "Sevgili dostlar mesajlarınız için teşekkürler ama. Böyle ani ve üzücü durumlarda bile ucuz magazin haberleri çıkaran kötü kalpli insanlar lütfen bizi rahat bırakın! Sessiz kalmamız, iletişimsiz olduğumuz anlamına gelmez. Böyle bir durumda açıklama yapmak bize düşmez. Biz her zaman kardeşiz. Gülçin'e ve Erdal Bey'in ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyoruz."

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Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı

Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Cemre Kemer, eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet'in haberine göre; "Siz bir yakınınızı kaybedince Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Öyle yapsak bu sefer 'Sosyal medyadan taziye mi olur?' diyeceklerdi. Alıştım artık bu durumlara" diyen Kemer, Ergül'le görüştüğünü söyledi.