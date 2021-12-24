24 Aralık 2021, Cuma
Cemre Kemer’den Gülçin Ergül tepkisi! Eleştirilere sert çıktı
2000'li yıllarda Hepsi grubuyla adını duyuran Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirmişti. Ergül yaralanırken Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri sosyal medyada paylaşım yapmadıkları için zor günler geçiren Ergül'e destek olmamakla suçlanmıştı. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Cemre Kemer, eleştirilere yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:18
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